Зеленський на тлі шантажу з боку Фіцо дав доручення уряду

Українські урядовці разом з Єврокомісією повинні зберегти стабільність європейських правил на тлі шантажу прем'єра Словаччини Роберта Фіцо. Той пригрозив не постачати в Україну електроенергію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
Зеленський розповів, що переговорив з премʼєр-міністром України Денисом Шмигалем та міністром енергетики Германом Галущенком.
"Заслухав деталі по імпорту електрики з Євросоюзу в Україну через Словаччину - близько 19 % у загальному обсязі. Працюємо з іншими сусідами в ЄС", - сказав він.
Водночас президент зауважив, що він доручив українським урядовцям робити разом з Єврокомісією та з іншими партнерами у Європі все, щоб зберегти стабільність обʼєднаної європейської енергосистеми та європейських енергетичних правил.
"Що б там (російський диктатор Володимир, - ред.) Путін не сказав Фіцо, коли той був у Кремлі, але європейські правила повинні бути сильніше, ніж звʼязки того чи іншого персонажа з Москвою", - наголосив Зеленський.
Він також підкреслив, що Україна готує кілька важливих кадрових рішень.
"Укази вже незабаром. Я хочу подякувати всім, хто допомагає!", - підсумував він.
Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року Україна припинить транзит російського газу до Європи, що своєю чергою вплине на Словаччину, яка залежить від газу РФ.
Раніше Київ відкинув будь-які варіанти продовження транзиту, а президент Зеленський наголосив, що Україна може транспортувати газ в Європу, але тільки якщо він не буде російським.
Минулої неділі прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відвідав з офіційним візитом Москву, де зустрівся з диктатором Володимиром Путіним. Під час зустрічі лідери обговорили відмову Києва від транзиту російського газу.
Пізніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії до України.
РБК-Україна повідомляло, що погрози Фіцо про припинення постачання електроенергії не вплинуть на енергозабезпечення України.
Ба більше, за словами Зеленського, політика Фіцо може завдати шкоди самій Словаччині.
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