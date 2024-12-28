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Зеленский на фоне шантажа со стороны Фицо дал поручение правительству

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украинские чиновники вместе с Еврокомиссией должны сохранить стабильность европейских правил на фоне шантажа премьера Словакии Роберта Фицо. Тот пригрозил не поставлять в Украину электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский рассказал, что переговорил с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром энергетики Германом Галущенко.

"Заслушал детали по импорту электричества из Евросоюза в Украину через Словакию - около 19% в общем объеме. Работаем с другими соседями в ЕС", - сказал он.

 

В то же время президент отметил, что он поручил украинским чиновникам делать вместе с Еврокомиссией и с другими партнерами в Европе все, чтобы сохранить стабильность объединенной европейской энергосистемы и европейских энергетических правил.

"Что бы там (российский диктатор Владимир, - ред.) Путин ни сказал Фицо, когда тот был в Кремле, но европейские правила должны быть сильнее, чем связи того или иного персонажа с Москвой", - подчеркнул Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина готовит несколько важных кадровых решений.

"Указы уже скоро. Я хочу поблагодарить всех, кто помогает!", - подытожил он.

Напомним, что с 1 января 2025 года Украина прекратит транзит российского газа в Европу, что в свою очередь повлияет на Словакию, которая зависит от газа РФ.

Ранее Киев отверг любые варианты продолжения транзита, а президент Зеленский подчеркнул, что Украина может транспортировать газ в Европу, но только если он не будет российским.

В минувшее воскресенье премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил с официальным визитом Москву, где встретился с диктатором Владимиром Путиным. Во время встречи лидеры обсудили отказ Киева от транзита российского газа.

Позже премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину.

РБК-Украина сообщало, что угрозы Фицо о прекращении поставок электроэнергии не повлияют на энергообеспечение Украины.

Более того, по словам Зеленского, политика Фицо может нанести вред самой Словакии.

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Владимир ЗеленскийРоберт ФицоВойна России против Украины