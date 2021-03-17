Зеленский и Тимошенко - лидеры доверия украинцев в марте, - КМИС
Самый высокий уровень доверия среди политиков в марте у президента Владимира Зеленского и лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в начале марта Киевским международным институтом социологии.
Согласно исследованию, население Украины больше всего доверяют Владимиру Зеленскому (45%) и Юлии Тимошенко (31%).
Меньше всего доверяют - Максиму Степанову (8%), Сергею Стерненку (8%) и Оксане Марченко (10%).
Опрос проведен Киевским международным институтом социологии с 10 по 12 марта 2021 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Опрошено 2014 респондентов.
Статистическая погрешность выборки не превышает 2.4%.
Напомним, в начале февраля украинцы больше всего доверяли президенту Владимиру Зеленскому и лидеру партии "Удар" Виталию Кличко.