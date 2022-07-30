Зеленский о терроре россиян: география, время и границы не остановят возмездие

Каждый оккупант, который пытает, издевается над украинцами должен знать, что его обязательно ждет расплата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Президент акцентировал на том, что у врага не будет ни одной спокойной минуты.

"Если кто-то из российских убийц сомневается, что их не притянут к ответственности, пусть знают, что их найдут в любом случае. География, время, границы, стены не остановят справедливую расплату", - заявил он.

Зеленский отметил, что Россия ничего не может сделать на поле боя, поэтому переходит к тактике террора.

"Российский террор, направленный, прежде всего, на то, чтобы сломать нашу внутреннюю силу. Россия ничего не может сделать с нами на поле боя. Наши защитники очень крепкие. Такими же крепкими должны быть и мы", - сказал Зеленский.

Напомним, российские оккупанты совершили теракт в Еленовской колонии и обвинили в нем украинских военных. Все что известно о трагедии вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

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