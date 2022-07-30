ua ru
Сб, 30 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський про терор росіян: географія, час і кордони не зупинять відплату

Новость на русском →
Київ, Субота 30 липня 2022 00:09
Зеленський про терор росіян: географія, час і кордони не зупинять відплату Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Кожен окупант, який катує, знущається з українцями має знати, що його обов'язково чекає розплата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

Президент акцентував на тому, що у ворога не буде жодної спокійної хвилини.

"Якщо хтось із російських вбивць сумнівається, що їх не притягнуть до відповідальності, нехай знають, що їх знайдуть у будь-якому випадку. Географія, час, кордони, стіни не зупинять справедливу розплату", - заявив він.

Зеленський зазначив, що Росія нічого не може зробити на полі бою, тому переходить до тактики терору.

"Російський терор, спрямований насамперед на те, щоб зламати нашу внутрішню силу. Росія нічого не може зробити з нами на полі бою. Наші захисники дуже міцні. Такими ж міцними має бути і ми", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, російські окупанти здійснили теракт в Оленівській колонії і звинуватили в ньому українських військових. Все що відомо про трагедію ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський
NEWS
Комунальні тарифи під час війни зростати не будуть. Рада встановила мораторій
Комунальні тарифи під час війни зростати не будуть. Рада встановила мораторій
DAILY
Уроки під звуки сирени. Яким буде навчання в школах і вишах в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Уроки під звуки сирени. Яким буде навчання в школах і вишах в Україні