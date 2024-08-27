Зеленський: Татаров разом з Малюком вбивали чеченців в Києві

"Олег Татаров разом Василем Малюком вбивали чеченців у Києві, поки ви тут не були. Замало? Вигнати його, щоб його вбили росіяни?" - відповів Зеленський на питання щодо ефективності роботи Офісу президента.

Він також нагадав, що раніше вже говорив журналістам про Татарова, зокрема, про інформацію, яку знають "і Сполучені Штати Америки і всі".

Хто такий Олег Татаров

Олег Татаров - заступник керівника Офісу президента України з 5 серпня 2020 року. До 2014 року він був заступником начальника Головного слідчого управління МВС України. Під час Революції гідності він проводив брифінги від імені МВС, зокрема, говорив про напади працівників тодішньої міліції на протестувальників. Віктор Янукович його нагороджував як "заслуженого юриста України".

Татаров заперечує виконання злочинних наказів, та заявляє, що діяв тоді як офіцер.

Після люстрації він очолював юридичний департамент "Укрбуду" та займався адвокатською практикою, зокрема представляв інтереси Андрія Портнова і Вадима Новинського.