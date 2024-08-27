Зеленский: Татаров вместе с Малюком убивали чеченцев в Киеве

"Олег Татаров вместе Василием Малюком убивали чеченцев в Киеве, пока вы здесь не были. Маловато? Выгнать его, чтобы его убили россияне?" – ответил Зеленский на вопрос об эффективности работы Офиса президента.

Он также напомнил, что ранее уже говорил журналистам о Татарове, в частности, об информации, которую знают "и Соединенные Штаты Америки и все".

Кто такой Олег Татаров

Олег Татаров – заместитель руководителя Офиса президента Украины с 5 августа 2020 года. До 2014 года он являлся заместителем начальника Главного следственного управления МВД Украины. Во время революции достоинства он проводил брифинги от имени МВД, в частности, говорил о нападениях работников тогдашней милиции на протестующих. Виктор Янукович его награждал как "заслуженный юрист Украины".

Татаров отрицает исполнение преступных приказов и заявляет, что действовал в то время как офицер.

После люстрации он возглавлял юридический департамент "Укрстроя" и занимался адвокатской практикой, в том числе представлял интересы Андрея Портнова и Вадима Новинского.