Зеленский: Татаров вместе с Малюком убивали чеченцев в Киеве

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров вместе с нынешним главой СБУ Василием Малюком убивал чеченцев в Киеве.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции.
"Олег Татаров вместе Василием Малюком убивали чеченцев в Киеве, пока вы здесь не были. Маловато? Выгнать его, чтобы его убили россияне?" – ответил Зеленский на вопрос об эффективности работы Офиса президента.
Он также напомнил, что ранее уже говорил журналистам о Татарове, в частности, об информации, которую знают "и Соединенные Штаты Америки и все".
Олег Татаров – заместитель руководителя Офиса президента Украины с 5 августа 2020 года. До 2014 года он являлся заместителем начальника Главного следственного управления МВД Украины. Во время революции достоинства он проводил брифинги от имени МВД, в частности, говорил о нападениях работников тогдашней милиции на протестующих. Виктор Янукович его награждал как "заслуженный юрист Украины".
Татаров отрицает исполнение преступных приказов и заявляет, что действовал в то время как офицер.
После люстрации он возглавлял юридический департамент "Укрстроя" и занимался адвокатской практикой, в том числе представлял интересы Андрея Портнова и Вадима Новинского.
В декабре 2020 года Татарову объявили подозрение в причастности к коррупции в период его работы на топ-должности в строительной компании "УкрСтрой". Якобы через него могли передавать взятки.
Татарова назначили в офис президента осенью 2020 года, он отвечает за правоохранительное направление. Его назначение спровоцировало скандал, поскольку до 2014 года он являлся заместителем начальника Главного следственного управления МВД и неоднозначно высказывался об участниках Майдана.
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