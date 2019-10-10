Зеленский о тарифах: МВФ требует рыночные цены

Процент от дохода семьи на оплачивание коммуналки будет уменьшаться. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Международный валютный фонд (МВФ) требует рыночные цены.

"МВФ, если будет честным, он требует рыночные цены. Так, рыночные цены для нашей страны - это какое-то увеличение тарифов. Но вы видите, что начиная с лета мы начали их уменьшать. Это и есть наша задача. Я говорил с МВФ и нашим правительством. Мы говорили, что если у нас будут рыночные цены, то мы должны договориться, что процент от дохода семьи на оплату коммуналки, этот процент должен уменьшиться и это мы гарантируем людям. Этот вопрос я ставлю правительству, и премьер-министр со мной согласен", - заявил президент.

Также он отметил, что правительство будет уменьшать процент от дохода на оплату коммунальных услуг.

"Я могу сказать, что мы будем уменьшать этот процент. Человек никогда не будет платить 50-70% или 80% за коммуналку от дохода семьи. Это я могу гарантировать", - сказал он.

Напомним, министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что Международный валютный фонд настаивает на необходимости введения рыночного образования тарифов на коммунальные услуги и выступает против снижения тарифов для населения. По ее словам, фонд не против субсидий для населения, но за то, чтобы цена на природные ресурсы соответствовала их рыночной цене.

Кроме того, на конец августа вырос средний размер платежки за коммуналку. В августе в среднем семья заплатила 667 грн за ЖКУ и погасила долги за прошлую зиму.