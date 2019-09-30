Средний размер платежки за коммуналку немного вырос

Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

В августе средняя семья заплатила 667 грн за ЖКУ и погасила долги за прошлую зиму

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец августа 2019 года составила 52,1 млрд грн, что на 0,9 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (53 млрд грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, на конец августа 2019 года задолженность населения по оплате за поставки природного газа составляла 22,8 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей воды - 14,8 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 4,9 млрд грн, за централизованное снабжение холодной водо и водоотвед - 4,1 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,8 млрд грн за поставки электрической энергии - 4,7 млрд грн.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в августе 2019 года составили 667 грн, что меньше, чем в январе (2693,2 грн) и феврале (2660,6 грн), марте (2296,5 грн), апреле (1191,9 грн), мае (779,4 грн), июне (659,6 грн), но больше, чем в июле (652,9 грн).

В августе 2019 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 5,2 млрд грн (119,1% начисленных за этот период сумм), за поставку электрической энергии - 2,8 млрд грн (100,5%).

Напомним, задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец декабря 2018 года составляла 55,6 млрд грн. Таким образом, за 2018 год задолженность выросла на 23,3 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в августе 2019 года составила 10537 грн, что на 434 грн меньше, чем в июле (10971 грн)