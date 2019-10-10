Зеленський про тарифи: МВФ вимагає ринкові ціни

Відсоток від доходу сім'ї на сплачення комуналки буде зменшуватись. Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Міжнародний валютний фонд (МВФ) вимагає ринкові ціни.

"МВФ, якщо буде чесним, він вимагає ринкові ціни. Так, ринкові ціни для нашої країни - це якесь збільшення тарифів. Але ви бачите, що починаючи з літа ми почали їх зменшувати. Це і є наша задача. Я говорив з МВФ та нашим урядом. Ми говорили, що якщо в нас будуть ринкові ціни, то ми повинні домовитись, що відсоток від доходу сім'ї на сплачення комуналки, цей відсоток повинен зменшитись і це ми гарантуємо людям. Це питання я ставлю урядові, і премєр-міністр зі мною згоден", - заявив президент.

Також він зазначив, що уряд буде зменшувати відсоток від доходу на оплату комунальних послуг.

"Я можу сказати, що ми будемо зменшувати цей відсоток. Людина ніколи не буде платити 50-70% чи 80% за комуналку від доходу сімї. Це я можу гарантувати", - сказав він.

Нагадаємо, міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що Міжнародний валютний фонд наполягає на необхідності запровадження ринкового утворення тарифів на комунальні послуги і виступає проти зниження тарифів для населення. За її словами, фонд не проти субсидій для населення, але за те, щоб ціна на природні ресурси відповідала їх ринковій ціні.

Крім того, на кінець серпня зріс середній розмір платіжки за комуналку. У серпні в середньому сім'я заплатила 667 грн за ЖКП і погасила борги за минулу зиму.