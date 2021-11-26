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Зеленский о тарифах на коммуналку: они должны быть рыночными

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Киев, Пятница 26 ноября 2021 16:20
Зеленский о тарифах на коммуналку: они должны быть рыночными Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тарифы на коммунальные услуги должны быть рыночными. Глава государства также поддержал переход с использования газа на электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-марафон президента.

"Они (коммунальные тарифы - ред.) должны быть рыночными. Цена на газ может быть когда-то очень рыночной, но если это не касается серьезного удара по платежкам", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что без программы модернизации отопительной системы в сфере коммунальных услуг нельзя добиться энергобезопасности. Зеленский выступил за максимальный переход на использование электроэнергии вместо газа, который можно экспортировать.

"Люди убеждены, что газ дешевле электроэнергии. Сейчас мы видим, что газ может быть дороже и в разы. Должен быть хайп, люди должны этого хотеть (перейти на электроэнергию вместо газа, - ред.)", - уточнил президент.

Напомним, по данным опроса Research & Branding Group, проведенном в конце октября, среди возможных проблем, которые могут возникнуть во время отопительного сезона, украинцы чаще всего называли повышение цен на услуги во время отопительного сезона 63%. При этом плановых отключений электричества опасались 30% жителей.

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Владимир Зеленский Тарифы Газ
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