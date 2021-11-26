Зеленський про тарифи на комуналку: вони повинні бути ринковими

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тарифи на комунальні послуги повинні бути ринковими. Глава держави також підтримав перехід з використання газу на електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресмарафон президента.

"Вони (комунальні тарифи - ред.) повинні бути ринковими. Ціна на газ може бути колись дуже ринковою, але якщо це не стосується серйозного удару по платіжках", - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що без програми модернізації опалювальної системи у сфері комунальних послуг не можна досягти енергобезпеки. Зеленський виступив за максимальний перехід використання електроенергії замість газу, який можна експортувати.

"Люди переконані, що газ дешевший за електроенергію. Зараз ми бачимо, що газ може бути дорожчим і в рази. Має бути хайп, люди повинні цього хотіти (перейти на електроенергію замість газу, - ред.)", - уточнив президент.