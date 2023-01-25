Зеленський про танки: дуже вдячний, але час і кількість - важливі

"Я дуже радий і дякую Німеччині, Британії, Сполученим Штатам Америки за те, що вони прийняли рішення (дати танки - ред.). Я вдячний в цілому світу за підтримку України. Але якщо говорити відкрито та чесно, то кількість танків та терміни, коли вони можуть до нас доїхати, мають невід'ємну важливу роль", - сказав Зеленський.

Зауваження президента прозвучали після того, як Німеччина офіційно підтвердила, що надішле танки Leopard 2 до Києва.