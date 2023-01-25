RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский о танках: очень благодарен, но время и количество – важны

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Україна вдячна партнерам за готовність надати західні танки, але важливими є їх кількість та терміни постачання.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью Sky News.

"Я очень рад и благодарю Германию, Британию, Соединенные Штаты Америки за то, что они приняли решение (дать танки - ред.). Я благодарен в целом мире за поддержку Украины. Но если говорить открыто и честно, то количество танков и сроки, когда они могут до нас доехать, играют неотъемлемую важную роль", - сказал Зеленский.

Замечания президента прозвучали после того, как Германия официально подтвердила, что отправит танки Leopard 2 в Киев.

Напомним, Германия официально объявила, что предоставит Украине танки Leopard 2.

О том, сколько танков может получить украинская армия от партнеров – рассказывает РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский