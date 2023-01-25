Зеленский о танках: очень благодарен, но время и количество – важны

"Я очень рад и благодарю Германию, Британию, Соединенные Штаты Америки за то, что они приняли решение (дать танки - ред.). Я благодарен в целом мире за поддержку Украины. Но если говорить открыто и честно, то количество танков и сроки, когда они могут до нас доехать, играют неотъемлемую важную роль", - сказал Зеленский.

Замечания президента прозвучали после того, как Германия официально подтвердила, что отправит танки Leopard 2 в Киев.