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Зеленський: там, де це можливо, діти мають піти до школи офлайн

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У вересні у всіх регіонах України, де дозволяє безпекова ситуація, діти мають піти до школи офлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Провів сьогодні й тривалу нараду з урядовцями щодо підготовки до нового навчального року. Пріоритет очевидний. Там, де це можливо, діти мають піти в школу офлайн у цьому році", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що всі умови для цього мають забезпечити уряд, обласна влада та громади.

"І це пріоритет саме стратегічний. Це збереження нормальності в Україні, збереження можливостей для дітей здобувати нормальну освіту. Всі урядовці мають абсолютно чіткі завдання. Максимальна кількість відкритих шкіл має бути, і необхідні для цього рішення уряду зрозумілі", - наголосив президент.

Навчальний рік 2024-2025

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив початок та кінець навчального року в українських школах.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Кабінет міністрів готує кілька технічних рішень, щоб українські школи у регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, могли працювати офлайн протягом всього навчального року.

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