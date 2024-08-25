Зеленський: такої потужної ППО, як біля дач Путіна, у звичайних містах Росії немає

Глав держави наголосив, що Україна знає особливості російської протиповітряної оборони, оскільки завдає ударів по аеродром та енергетиці.

"Так, як Путін окуповує нас і не думає про свої території, а ми прекрасно розуміємо, що це так. Бо протиповітряна оборона в Росії, ми знаємо, ми зараз завдаємо ударів по їх енергетиці, по їх військових аеродромах. Ми знаємо, де у них є ППО, а де немає. Щоб ви знали, ППО є навколо дач Путіна, навколо Москви, в Санкт-Петербурзі, а ППО у звичайних містечках та містах, в Курській області, куди ми швидко зайшли, немає. Так, там є їх військові, але такої потужної ППО, як навколо домівки Путіна, у них немає", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що Путін не може утримати свої території, тому він "повинен почати відчувати цю війну".