Зеленський: такої потужної ППО, як біля дач Путіна, у звичайних містах Росії немає

Україна знає, де розміщується російська протиповітряна оборона. Такої потужної ППО, як біля дач російського диктатора Володимира Путіна, немає у звичайних містах РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю індійським ЗМІ.
Глав держави наголосив, що Україна знає особливості російської протиповітряної оборони, оскільки завдає ударів по аеродром та енергетиці.
"Так, як Путін окуповує нас і не думає про свої території, а ми прекрасно розуміємо, що це так. Бо протиповітряна оборона в Росії, ми знаємо, ми зараз завдаємо ударів по їх енергетиці, по їх військових аеродромах. Ми знаємо, де у них є ППО, а де немає. Щоб ви знали, ППО є навколо дач Путіна, навколо Москви, в Санкт-Петербурзі, а ППО у звичайних містечках та містах, в Курській області, куди ми швидко зайшли, немає. Так, там є їх військові, але такої потужної ППО, як навколо домівки Путіна, у них немає", - сказав президент.
Зеленський наголосив, що Путін не може утримати свої території, тому він "повинен почати відчувати цю війну".
Протягом майже трьох тижнів у Курській області українські сили проводять наступальну операцію. ЗСУ вдалося просунутися на десятки кілометрів углиб Росії і взяти під контроль низку населених пунктів. Зокрема, Україна контролює місто Суджа, де знаходить станція, через яку Росії постачає газ в Європу.
Україна створила у Курській області військову комендатуру та готує коридор для евакуації цивільних.
Як пояснив президент Володимир Зеленський, однією з цілей Курської операції було поповнення обмінного фонду. Також Україна вжила превентивних заходів і запобігла наступу росіян на Сумську область.
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