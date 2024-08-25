Зеленский: такой мощной ПВО, как возле дач Путина, в обычных городах России нет

Глава государства подчеркнул, что Украина знает особенности российской противовоздушной обороны, поскольку наносит удары по аэродрому и энергетике.

"Так, как Путин оккупирует нас и не думает о своих территориях, а мы прекрасно понимаем, что это так. Потому что противовоздушная оборона в России, мы знаем, мы сейчас наносим удары по их энергетике, по их военным аэродромам. Мы знаем, где у них есть ПВО, а где нет. Чтобы вы знали, ПВО есть вокруг дач Путина, вокруг Москвы, в Санкт-Петербурге, а ПВО в обычных городках и городах, в Курской области, куда мы быстро зашли, нет. Да, там есть их военные, но такой мощной ПВО, как вокруг дома Путина, у них нет", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Путин не может удержать свои территории, поэтому он "должен начать ощущать эту войну".