Зеленский и Трамп проводят разговор, - Никифоров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Сергея Никифирова.

"Мы только что заключили соглашение с Украиной по редкоземельным элементам. Оно было полностью ратифицировано и одобрено их законодательными ветвями власти, и мы ценим это, и я поговорю с президентом чуть позже, чуть позже", - сказал ранее президент США.

Напомним, незадолго до этого Трамп анонсировал свой разговор с Зеленским.

"Президент Зеленский проводит телефонный разговор с президентом Трампом. О подробностях сообщим по его результатам", - рассказал Никифоров.

Соглашение между США и Украиной

В начале месяца Украина и США подписали соглашение об экономическом партнерстве, также известное как соглашение о недрах. Это соглашение предусматривает создание инвестиционного Фонда восстановления, который будет наполовину украинским и американским.

А уже сегодня, 8 мая, Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение с США. В Раде подробнее объяснили, что это означает и что будет дальше. Узнать об этом, можно и материале РБК-Украина.

Подробнее о соглашении и работе Фонда - читайте в интервью РБК-Украина с первым вице-премьером - министром экономики Юлией Свириденко и переговорной группой, которая работала над соглашением.

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