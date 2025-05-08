Угоду з США про надра ратифікували: у Раді пояснили, що це означає і що буде далі

Угода про партнерство України і США була ратифікована у Верховній Раді. Це відкриває шлях до другого етапу - погодження двох "технічних" угод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію в ефірі телемарафону.

Він пояснив, що американське законодавство не вимагає ратифікації угоди про партнерство з Україною. Але український парламент мав ратифікувати угоду, оскільки вона містить питання податків, зборів і платежів в інвестиційний Фонд відбудови.

Арахамія сподівається, що вже завтра, 9 травня, законопроєкт про ратифікацію підпише президент Володимир Зеленський.

"Після ратифікації ми переходимо до другого етапу - урядові наші перемовники мають закінчити процес узгодження та підписання двох інших угод, більш технічних угод щодо створення спільної установи, де три на три будуть вирішувати про інвестиційні проєкти, які буде розглядати і фінансувати цей фонд. Три людини - з українського боку, три людини - американського", - сказав Арахамія.

Як зазначив голова фракції "Слуга народу", за приблизними оцінками, ці процеси мають розтягнутися на термін до місяця.

"Ми сподіваємося, що вже до осені Фонд буде сформований та почне працювати", - сказав він.

Нардеп додав, що новина про ратифікацію угоди вже зацікавила іноземних інвесторів і не тільки з США, але й з Британії, Франції та інших країн.