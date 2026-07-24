Зеленський та Трамп можуть провести зустріч наступного тижня, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня може провести переговори з президентом США Дональдом Трампом. Остаточний формат зустрічі поки узгоджують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Deutsche Welle Михайла Комадовського в Х.
За словами журналіста, українські та американські посадовці зараз працюють над організацією зустрічі лідерів. Остаточний формат перемовин ще не узгодили.
"Він (Володимир Зеленський, - ред.) планує бути присутнім на похороні сенатора Ліндсі Грема. Зараз ще узгоджується формат зустрічі - чи це буде зустріч на полях похорону, окремі закриті переговори чи офіційний візит до Білого дому", - додав журналіст.
Отже, наразі розглядають три варіанти:
Нагадаємо, 22 липня джерело РБК-Україна повідомляло, що Зеленський хотів би відвідати США вже найближчим часом. Тоді ж уточнювалося, що в Києві чекають на підтвердження графіка президента США.
Тим часом, за даними Axios, Сенат США вже наступного тижня може ухвалити законопроект про масштабні санкції проти Росії, який ініціював Ліндсі Грем. У вівторок у Капітолії відбудеться меморіальна церемонія на його честь.