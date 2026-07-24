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Зеленський та Трамп можуть провести зустріч наступного тижня, - ЗМІ

08:33 24.07.2026 Пт
1 хв
Розглядають три формати зустрічі
aimg Олена Чупровська
Фото: президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня може провести переговори з президентом США Дональдом Трампом. Остаточний формат зустрічі поки узгоджують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Deutsche Welle Михайла Комадовського в Х.

За словами журналіста, українські та американські посадовці зараз працюють над організацією зустрічі лідерів. Остаточний формат перемовин ще не узгодили.

Який формат зустрічі розглядають

"Він (Володимир Зеленський, - ред.) планує бути присутнім на похороні сенатора Ліндсі Грема. Зараз ще узгоджується формат зустрічі - чи це буде зустріч на полях похорону, окремі закриті переговори чи офіційний візит до Білого дому", - додав журналіст.

Отже, наразі розглядають три варіанти:

  • зустріч на полях церемонії прощання з сенатором;
  • окремі закриті переговори;
  • офіційний візит президента України до Білого дому.

Нагадаємо, 22 липня джерело РБК-Україна повідомляло, що Зеленський хотів би відвідати США вже найближчим часом. Тоді ж уточнювалося, що в Києві чекають на підтвердження графіка президента США.

Тим часом, за даними Axios, Сенат США вже наступного тижня може ухвалити законопроект про масштабні санкції проти Росії, який ініціював Ліндсі Грем. У вівторок у Капітолії відбудеться меморіальна церемонія на його честь.

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Володимир ЗеленськийДональд Трамп