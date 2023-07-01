Зеленський та Санчес підписали декларацію про підтримку створення Ради Україна - НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час зустрічі з прем'єром Іспанії.

Таким чином Іспанія стала 21-ю країною, яка підтримала членство України в НАТО. У документі також вказано, що Іспанія підтримує створення Ради Україна-НАТО.Такий формат має замінити Комісію Україна-НАТО та дати Києву ширший спектр можливостей.

"Я вдячний за підтримку нашого руху в НАТО. Це тепер очевидний факт: чим ширше в Європі НАТО, тим ширший у Європі простір миру, простір захисту. Наша спільна заява з паном Прем’єр-міністром на підтримку, європейських, євроатлантичних прагнень України чітко стверджує, що безпека для Європи – це наш спільний пріоритет", - розповів Зеленський.

Текст спільної декларації було опубліковано на сайті президента. У ній сказано про те, що Іспанія підтверджує свою підтримку кандидатури України на вступ до ЄС, що буде одним з пріоритетів її головування в ЄС. Окрім цього іспанські партнери висловили готовність брати активну участь у відновленні та реконструкції України.

Іспанія задекларувала і підтримку руху України в НАТО.

Реакція на новий формат відносин

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що створення Ради Україна - НАТО суттєво зміцнило б партнерство між Альянсом та Україною, адже це структура, що дозволяє ухвалювати спільні рішення.

Однак в Україні не так позитивно відреагували на дану пропозицію. Сьогодні Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що заснування Ради Україна - НАТО має супроводжуватися чітким кроком, який наблизить державу до членства.

"Заснувати у Вільнюсі Раду Україна - НАТО без рішучого кроку до членства - все одно що надати танк без гармати", - сказав він.

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