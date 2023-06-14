Як танк без гармати. Кулеба висловився про ідею створення Ради Україна-НАТО без кроку до членства

Україна у майбутньому має стати повноправним членом НАТО, а не просто привілейованим партнером. Тому заснування Ради Україна - НАТО має супроводжуватися чітким кроком, який наблизить державу до членства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Заснувати у Вільнюсі Раду Україна - НАТО без рішучого кроку до членства - все одно що надати танк без гармати. НАТО потрібна Україна як держава-член Альянсу, а не просто привілейований партнер", - наголосив міністр.

Така заява Кулеби прозвучала за підсумками розмови з німецькою колегою Анналеною Бербок.

Він також висловив вдячність німецькій стороні за підтримку.

Рада Україна - НАТО

Сьогодні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники можуть домовитися про створення Ради Україна - НАТО. За його словами, це б зміцнило партнерство між Альянсом та Україною. До того ж, це орган, який може ухвалювати рішення.

При цьому Україна на саміті НАТО у Вільнюсі хотіла б почути політичне рішення про можливість вступу до Альянсу після закінчення бойових дій та отримати "чіткий графік вступу".

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що до вступу нашій державі також потрібні чіткі гарантії безпеки, які зафіксують на папері.

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