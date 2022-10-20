Україна готує візит президента Німеччини Штайнмаєра, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку візиту свого німецького колеги Франка-Вальтера Штайнмайєра до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram українського лідера.

Зеленський розповів, що сьогодні провів продуктивну розмову з німецьким президентом, під час якої подякував Німеччині за першу систему ППО Iris-T.

"Вдячний Німеччині за першу систему ППО IRIS – маємо розгорнути повітряний щит над Україною негайно! Цінуємо готовність Німеччини допомогти подолати наслідки російського ракетного терору. Також готуємо візит президента Німеччини в Україну", - написав Зеленський.