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Україна готує візит президента Німеччини Штайнмаєра, - Зеленський

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Четвер 20 жовтня 2022 14:36
Україна готує візит президента Німеччини Штайнмаєра, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку візиту свого німецького колеги Франка-Вальтера Штайнмайєра до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram українського лідера.

Зеленський розповів, що сьогодні провів продуктивну розмову з німецьким президентом, під час якої подякував Німеччині за першу систему ППО Iris-T.

"Вдячний Німеччині за першу систему ППО IRIS – маємо розгорнути повітряний щит над Україною негайно! Цінуємо готовність Німеччини допомогти подолати наслідки російського ракетного терору. Також готуємо візит президента Німеччини в Україну", - написав Зеленський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними видання Bild, Штайнмаєр скасував запланований на четвер, 20 жовтня, візит до України.

Пізніше посол України в Німеччині Олексій Макєєв повідомив, що сторони перебувають у конфіденційному плануванні візиту президента ФРН.

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