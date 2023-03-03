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Зеленський та президент Латвії прибули до Львову

Фото: президент України Володимир Зеленський та президент Латвії Егілс Левітс (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський разом з президентом Латвії Егілсом Левітсом прибули до Львову 3 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського та голову Львівської ОВА Максима Козицького.

Лідери країн вже вшанували пам'ять полеглих українських військових на полі почесних поховань Личаківського кладовища.

Зазначимо, що у Львові також перебувають перші леді України і Латвії, заступник голови ОП Олексій Кулеба, голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький та його перший заступник Андрій Годик.

Зеленський також відвідав українських бійців, які лікуються в одному з медзакладів. Лікарі розповіли йому, з якими травмами найчастіше потрапляють до них пацієнти та скільки часу потрібно на те, щоб вилікувати їх.

Президент подякував медикам, поспілкувався із військовими, вручив їм державні нагороди, висловив шану за сміливість та справжню любов до своєї держави та побажав швидкого одужання й реабілітації.

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Володимир ЗеленськийЛьвівЛатвія