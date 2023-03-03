Зеленский и президент Латвии прибыли во Львов

Лидеры стран уже почтили память павших украинских военных на поле почетных захоронений Лычаковского кладбища.

Отметим, что во Львове также находятся первые леди Украины и Латвии, заместитель главы ОП Алексей Кулеба, глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий и его первый заместитель Андрей Годик.

Зеленский также посетил украинских бойцов, которые лечатся в одном из медучреждений. Врачи рассказали ему, с какими травмами чаще всего попадают пациенты и сколько времени нужно на то, чтобы вылечить их.

Президент поблагодарил медиков, пообщался с военными, вручил им государственные награды, выразил уважение за смелость и настоящую любовь к своему государству и пожелал скорейшего выздоровления и реабилитации.