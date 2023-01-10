Зеленський та президент Естонії обговорили євроатлантичну інтеграцію України

Президент Володимир Зеленський провів телефонну зі своїм естонським колегою Аларом Карісом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Зеленського.

За словами президента, в ході телефонної розмови політики обговорили євроатлантичну інтеграцію України. "Обговорив оборонну підтримку та ситуацію на фронті з Президентом Естонії Аларом Карісом. Скоординували кроки щодо подальшої євроатлантичної інтеграції України", - сказано в повідомленні.