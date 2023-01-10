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Зеленський та президент Естонії обговорили євроатлантичну інтеграцію України

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Україна, Вівторок 10 січня 2023 19:51
Зеленський та президент Естонії обговорили євроатлантичну інтеграцію України Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський провів телефонну зі своїм естонським колегою Аларом Карісом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Зеленського.

За словами президента, в ході телефонної розмови політики обговорили євроатлантичну інтеграцію України.

"Обговорив оборонну підтримку та ситуацію на фронті з Президентом Естонії Аларом Карісом. Скоординували кроки щодо подальшої євроатлантичної інтеграції України", - сказано в повідомленні.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів розмову із прем'єр-міністром Північної Македонії Димитаром Ковачевським.

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Володимир Зеленський Естонія
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