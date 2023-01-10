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Зеленский и президент Эстонии обсудили евроатлантическую интеграцию Украины

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Украина, Вторник 10 января 2023 19:51
Зеленский и президент Эстонии обсудили евроатлантическую интеграцию Украины Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский провел телефонную со своим эстонским коллегой Аларом Карисом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Зеленского.

По словам президента, в ходе телефонного разговора политики обсудили евроатлантическую интеграцию Украины.

"Обсудил оборонную поддержку и ситуацию на фронте с Президентом Эстонии Аларом Карисом. Скоординировали шаги по дальнейшей евроатлантической интеграции Украины", - говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевским.

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Владимир Зеленский Эстония
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