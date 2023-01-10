Зеленский и президент Эстонии обсудили евроатлантическую интеграцию Украины

Президент Владимир Зеленский провел телефонную со своим эстонским коллегой Аларом Карисом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Зеленского.

По словам президента, в ходе телефонного разговора политики обсудили евроатлантическую интеграцию Украины. "Обсудил оборонную поддержку и ситуацию на фронте с Президентом Эстонии Аларом Карисом. Скоординировали шаги по дальнейшей евроатлантической интеграции Украины", - говорится в сообщении.