Зеленський та Навальний серед номінантів на Нобелівську премію миру, але є нюанс

Президент Володимир Зеленський й російський опозиційний політик Олексій Навальний серед претендентів на Нобелівську премію миру. Втім, експерти вважають, що їх шанси не є великими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Як пише видання, Володимир Зеленський та Олексій Навальний є фаворитами серед 351 номінанта. Експерти вважають, що вони не мають великих шансів, оскільки, наприклад, президент є лідером воєнного часу, а фокус нобелівського комітету на Росії торік впливає на шанси обох номінантів.
Наразі список номінантів залишається таємницею, втім серед розкритих імен:
Лауреат отримає не лише медаль і диплом, але й 11 мільйонів шведських крон (101,4 тисячі доларів).
Переможця буде оголошено вже наступної п'ятниці, а церемонія нагородження запланована на 10 грудня в мерії Осло.
Інші дати оголошення лауреатів премії
Цього року оголошення лауреатів Нобелівської премії відбудеться 2-9 жовтня.
Нагадаємо про те, що торік українська правозахисна організація "Центр громадянських свобод" стала лауреатом Нобелівської премії миру.
За рішенням Нобелівського комітету, українські правозахисники розділили нагороду з опозиціонером з Білорусі Олесем Біляцьким та російським товариством "Меморіал".
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