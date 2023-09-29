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Зеленський та Навальний серед номінантів на Нобелівську премію миру, але є нюанс

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський й російський опозиційний політик Олексій Навальний серед претендентів на Нобелівську премію миру. Втім, експерти вважають, що їх шанси не є великими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як пише видання, Володимир Зеленський та Олексій Навальний є фаворитами серед 351 номінанта. Експерти вважають, що вони не мають великих шансів, оскільки, наприклад, президент є лідером воєнного часу, а фокус нобелівського комітету на Росії торік впливає на шанси обох номінантів. 

Наразі список номінантів залишається таємницею, втім серед розкритих імен: 

  • еколог Грета Тунберг; 
  • російський опозиційний лідер Володимир-Кара-Мурза;
  • китайський протестувальник Пен Ліфа. 

Лауреат отримає не лише медаль і диплом, але й 11 мільйонів шведських крон (101,4 тисячі доларів).  

Переможця буде оголошено вже наступної п'ятниці, а церемонія нагородження запланована на 10 грудня в мерії Осло. 

Інші дати оголошення лауреатів премії

Цього року оголошення лауреатів Нобелівської премії відбудеться 2-9 жовтня. 

  • Фізіологія й медицина -  понеділок, 2 жовтня;
  • Фізика - вівторок, 3 жовтня; 
  • Хімія - середа, 4 жовтня;
  • Література - четвер, 5 жовтня; 
  • Мир - п'ятниця, 6 жовтня;
  • Премія Шведського центрального банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля - понеділок, 9 жовтня.

Нагадаємо про те, що торік українська правозахисна організація "Центр громадянських свобод" стала лауреатом Нобелівської премії миру.

За рішенням Нобелівського комітету, українські правозахисники розділили нагороду з опозиціонером з Білорусі Олесем Біляцьким та російським товариством "Меморіал".

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Нобелівська премія