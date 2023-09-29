Зеленский и Навальный среди номинантов на Нобелевскую премию мира, но есть нюанс

Президент Владимир Зеленский и российский оппозиционный политик Алексей Навальный среди претендентов на Нобелевскую премию мира. Впрочем, эксперты считают, что их шансы не являются большими.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Как пишет издание, Владимир Зеленский и Алексей Навальный являются фаворитами среди 351 номинанта. Эксперты считают, что они не имеют больших шансов, поскольку, например, президент является лидером военного времени, а фокус нобелевского комитета на России в прошлом году влияет на шансы обоих номинантов.
Пока список номинантов остается тайной, впрочем, среди раскрытых имен:
Лауреат получит не только медаль и диплом, но и 11 миллионов шведских крон (101,4 тысячи долларов).
Победитель будет объявлен уже в следующую пятницу, а церемония награждения запланирована на 10 декабря в мэрии Осло.
Другие даты объявления лауреатов премии
В этом году объявление лауреатов Нобелевской премии состоится 2-9 октября.
Напомним о том, что в прошлом году украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод" стала лауреатом Нобелевской премии мира.
По решению Нобелевского комитета, украинские правозащитники разделили награду с оппозиционером из Беларуси Олесем Беляцким и российским обществом "Мемориал".
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