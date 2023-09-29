Зеленский и Навальный среди номинантов на Нобелевскую премию мира, но есть нюанс

Как пишет издание, Владимир Зеленский и Алексей Навальный являются фаворитами среди 351 номинанта. Эксперты считают, что они не имеют больших шансов, поскольку, например, президент является лидером военного времени, а фокус нобелевского комитета на России в прошлом году влияет на шансы обоих номинантов.

Пока список номинантов остается тайной, впрочем, среди раскрытых имен:

эколог Грета Тунберг;

российский оппозиционный лидер Владимир-Кара-Мурза;

китайский протестующий Пэн Лифа.

Лауреат получит не только медаль и диплом, но и 11 миллионов шведских крон (101,4 тысячи долларов).

Победитель будет объявлен уже в следующую пятницу, а церемония награждения запланирована на 10 декабря в мэрии Осло.

Другие даты объявления лауреатов премии

В этом году объявление лауреатов Нобелевской премии состоится 2-9 октября.

Физиология и медицина - понедельник, 2 октября;

Физика - вторник, 3 октября;

Химия - среда, 4 октября;

Литература - четверг, 5 октября;

Мир - пятница, 6 октября;

Премия Шведского центрального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля - понедельник, 9 октября;

Напомним о том, что в прошлом году украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод" стала лауреатом Нобелевской премии мира.

По решению Нобелевского комитета, украинские правозащитники разделили награду с оппозиционером из Беларуси Олесем Беляцким и российским обществом "Мемориал".