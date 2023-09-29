RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский и Навальный среди номинантов на Нобелевскую премию мира, но есть нюанс

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский и российский оппозиционный политик Алексей Навальный среди претендентов на Нобелевскую премию мира. Впрочем, эксперты считают, что их шансы не являются большими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как пишет издание, Владимир Зеленский и Алексей Навальный являются фаворитами среди 351 номинанта. Эксперты считают, что они не имеют больших шансов, поскольку, например, президент является лидером военного времени, а фокус нобелевского комитета на России в прошлом году влияет на шансы обоих номинантов. 

Пока список номинантов остается тайной, впрочем, среди раскрытых имен: 

  • эколог Грета Тунберг; 
  • российский оппозиционный лидер Владимир-Кара-Мурза;
  • китайский протестующий Пэн Лифа. 

Лауреат получит не только медаль и диплом, но и 11 миллионов шведских крон (101,4 тысячи долларов).  

Победитель будет объявлен уже в следующую пятницу, а церемония награждения запланирована на 10 декабря в мэрии Осло. 

Другие даты объявления лауреатов премии

В этом году объявление лауреатов Нобелевской премии состоится 2-9 октября. 

  • Физиология и медицина - понедельник, 2 октября;
  • Физика - вторник, 3 октября; 
  • Химия - среда, 4 октября;
  • Литература - четверг, 5 октября; 
  • Мир - пятница, 6 октября;
  • Премия Шведского центрального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля - понедельник, 9 октября;

Напомним о том, что в прошлом году украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод" стала лауреатом Нобелевской премии мира.

По решению Нобелевского комитета, украинские правозащитники разделили награду с оппозиционером из Беларуси Олесем Беляцким и российским обществом "Мемориал".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нобелевская премия