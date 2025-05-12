Зеленський та Ердоган обговорили план потенційної зустрічі з Путіним у Туреччині

Що сказав Зеленський

За його словами, вони обговорили з Ердоганом ключові деталі зустрічі України та Росії в Туреччині. Він подякував за підтримку та готовність на найвищому рівні сприяти дипломатії.

Зеленський зауважив, що наразі важливою є необхідність припинення вогню. Також потрібно, щоб партнери забезпечили моніторинг припинення вогню.

"Ми готові до прямих перемовин із Путіним. І дуже важливо, що ми всі разом у Європі працюємо заради довгострокового гарантування безпеки. Будемо в постійному контакті з Америкою. Домовилися з президентом Ердоганом про подальшу спільну роботу заради того, щоб мир був", - розповів Зеленський.

Що сказав Ердоган

За словами президента Туреччини, він підтримує прагнення до закінчення війни.

"Туреччина стала країною, чиє посередництво затребуване. На цьому етапі Росія-Україна-Америка і Європа згодні провести переговори", - сказав Ердоган.

За його словами, Туреччина - єдина країна, яка завоювала довіру всіх сторін.

"Ми заявили, що готові зробити свій внесок у ці переговори і що будемо раді прийняти їх у себе. Ми бачимо, що завдяки останнім контактам відкрилося нове вікно можливостей. Ми сподіваємося, що можливість, використана цього разу, не буде втрачена", - розповів Ердоган.