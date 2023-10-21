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Зеленський та Ердоган обговорили мирний саміт щодо України на Мальті та "зернову угоду"

Субота 21 жовтня 2023 16:44
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Зеленський та Ердоган обговорили мирний саміт щодо України на Мальті та "зернову угоду" Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський провів переговори з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Серед іншого вони обговорили мирний саміт щодо України, який відбудеться наприкінці жовтня на Мальті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави держави у Twitter.

"Я говорив із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом і подякував Туреччині за наполегливу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - повідомив він.

Під час переговорів вони обговорили наступний раунд переговорів щодо формули миру на Мальті.

"Туреччина візьме в них участь, додавши свій авторитетний голос і позицію", - підкреслив Зеленський.

Крім цього, лідери двох країн обговорили продовольчу безпеку.

"Попри зрив Росією Чорноморської зернової ініціативи, Україна зберігає прихильність до своєї життєво важливої ролі гаранта глобальної продовольчої безпеки і забезпечує функціонування Чорноморського зернового коридору", - заявив Зеленський.

Також президенти України і Туреччини обговорили ситуацію на Близькому Сході та дійшли єдиної думки про необхідність забезпечення захисту цивільного населення і дотримання гуманітарного права.

Мирний саміт по Україні на Мальті

На Мальті пройдуть мирні переговори щодо України, в яких візьмуть участь радники глав держав. Зустріч відбудеться 28 та 29 жовтня.

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