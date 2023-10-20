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Мирний саміт щодо України на Мальті: стала відома дата проведення

П'ятниця 20 жовтня 2023 15:36
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Мирний саміт щодо України на Мальті: стала відома дата проведення Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

На Мальті пройде третій мирний саміт щодо України з так званим Глобальним Півднем. Зустріч відбудеться 28 і 29 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Мета зустрічі на Мальті - заручитися "максимально широкою міжнародною підтримкою" плану президента Володимира Зеленського.

"Переговори на Мальті продовжать нарощувати темп зі створення ширшої та масштабнішої підтримки мирних зусиль під проводом України перед наміченим Глобальним мирним самітом", - ідеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Мальти.

Дату проведення саміту поки що не визначено, оскільки партнери прагнуть досягти прогресу на рівні безпекових радників щодо залучення країн Півдня до української позиції, перш ніж відбудеться зустріч на вищому рівні.

Українська формула миру та саміт у Джідді

Минулий мирний саміт по Україні пройшов 5 та 6 серпня у Саудівській Аравії. Головною темою зустрічі стала українська формула світу.

Цю формулу підтримали Великобританія, США, Канада, Японія, Німеччина, Франція, Італія, Португалія, Польща, Фінляндія, країни Балтії. А також до обговорення реалізації української формули світу вже приєдналися 63 країни на рівні послів.

На зустріч у Джідді було запрошено представників понад 40 країн, включаючи Індію, Бразилію, Індонезію, Єгипет, Мексику та Китай.

Докладно про те, як саміт у Джідді став переломним моментом у консолідації світової спільноти навколо України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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