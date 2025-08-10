Алієв уперше прокоментував цілеспрямовані удари росіян по SOCAR в Україні

Зеленський заявив, що привітав Алієва із тим, що Азербайджан та Вірменія досягли домовленості про мир. Також український лідер повідомив, що розповів Алієву про контакти з партнерами України щодо мирних переговорів з Росією.

"Обговорили комунікацію зі Сполученими Штатами, європейськими країнами, головні принципи, які можуть наблизити мир. Вдячний за підтримку нашого народу й державності. Важливо, щоб спільні зусилля світу все ж таки змусили Росію зупинити бойові дії та агресію", - сказано у повідомленні.

Також Зеленський і Алієв обговорили енергетичну співпрацю двох країн та спроби росіян завадити цьому. В цьому контексті Зеленський звернув увагу Алієва на російські атаки на енергетичні об'єкти, які задіяні у транспортуванні азербайджанської нафти та газу.

"Україна вважає це цілеспрямованим намаганням Росії заблокувати енергетичні шляхи, які гарантують нам та іншим європейським країнам енергетичну незалежність. Робимо все для захисту нашої країни та людей", - зазначив він.

В офісі Алієва, інформуючи про розмову двох президентів, окремо акцентували на тому, що Азербайджан засуджує російський удар по нафтобазі компанії SOCAR та атаку РФ на газотранспортну станцію біля кордонів Румунії.

"Сторони засудили цілеспрямовані авіаудари Росії нафтобазою азербайджанської компанії SOCAR та іншими об'єктами нашої країни на території України, а також газокомпресорною станцією, що транспортує азербайджанський газ в Україну", - сказано у повідомленні.