Зеленський про свої помилки: я жива людина, як би там хто не хотів

Президент України Володимир Зеленський визнав, що він робить помилки, як і всі інші живі люди. Але головне, щоб ці помилки не були фатальними.

"Я щодня роблю з ранку до ночі, я роблю вибір, і я жива людина, як би хто там не хотів. Я жива людина, і я щодня помиляюся, я впевнений у цьому. Я впевнений, що помиляюсь. Головне, щоб у мене , як президента, не було фатальних помилок, через які я, гарант Конституції та гарант захисту держави, можу її втратити. Слава Богу, такої помилки не було", - заявив президент.