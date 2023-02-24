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Зеленский о своих ошибках: я живой человек, как бы там кто не хотел

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что он совершает ошибки, как и все другие живые люди. Но главное, чтобы эти ошибки не были фатальными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы государства.

"Я ежедневно делаю с утра до ночи, я делаю выбор, и я живой человек, как бы кто там не хотел. Я живой человек, и я ежедневно ошибаюсь, я уверен в этом. Я уверен, что ошибаюсь. Главное, чтобы у меня, как президента, не было фатальных ошибок, из-за которых я, гарант Конституции и гарант защиты государства, могу ее потерять. Слава Богу, такой ошибки не было", - заявил президент.

Напомним, ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский организовал пресс-конференцию в день годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

Более детально с ключевыми заявлениями главы государства можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийПрезидент