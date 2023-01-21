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Зеленський: світ має зупинити державу, яка блокує море і постачання продовольства

Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна і надалі буде сумлінним і відповідальним учасником глобальних відносин на ринку продовольства.

Про це він заявив на Конференції міністрів сільського господарства в Берліні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента.

Зеленський сказав, що Україна докладати сили, щоб на родючих ґрунтах зростала пшениця, а не вирви від вибухів.

"Світ потребує більшої рішучості й більшої співпраці для того, щоб зупиняти агресії, які ламають продовольчий ринок. Зупиняти будь-яку державу, яка блокує море та знищує ланцюжки постачання продовольства. Притягати до відповідальності будь-якого тирана, який намагається зробити голод інструментом своєї політики", - сказав він.

Президент закликав партнерів об'єднатись у боротьбі проти тирана та країни агресора, котрі використовують голод як політичний тиск.

"Але для цього треба карати агресорів. І допомагати країнам, які опинилися на межі голоду. Саме це робить Україна. Саме це роблять наші партнери. Я закликаю всіх: долучайтеся!" - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Україна прагне відкрити морські порти для експорту сталі, щоб підтримати економіку, яка постраждала від війни з Росією.

У понеділок, 16 січня, російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. У ході переговорів вони обговорили ситуацію довкола України.

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