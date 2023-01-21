Зеленский: мир должен остановить государство, которое блокирует море и снабжение продовольствием

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и дальше будет добросовестным и ответственным участником глобальных отношений на рынке продовольствия.
Об этом он заявил на Конференции министров сельского хозяйства в Берлине, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента.
Зеленский сказал, что Украина прилагает силы, чтобы на плодородных почвах росла пшеница, а не воронки от взрывов.
"Мир нуждается в большей решительности и большем сотрудничестве для того, чтобы останавливать агрессии, которые ломают продовольственный рынок. Останавливать любое государство, которое блокирует море и уничтожает цепочки поставок продовольствия. Привлекать к ответственности любого тирана, пытающегося голодать инструментом своей политики" ", - сказал он.
Президент призвал партнеров объединиться в борьбе против тирана и страны агрессора, использующих голод как политическое давление.
"Но для этого нужно наказывать агрессоров. И помогать странам, оказавшимся на грани голода. Именно это делает Украина. Именно это делают наши партнеры. Я призываю всех: присоединяйтесь!" - отметил Зеленский.
Напомним, Украина стремится открыть морские порты для экспорта стали, чтобы поддержать пострадавшую от войны с Россией экономику.
В понедельник, 16 января, российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе переговоров они обсудили ситуацию вокруг Украины.
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