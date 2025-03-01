Зеленський про суперечку з Трампом: деякі речі треба обговорювати без камер

Резонансні переговори Зеленського і Трампа

У п'ятницю, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит у США.

Під час переговорів з американським колегою Дональдом Трампом у Білому домі, між лідерами виникла суперечка щодо перспектив підписання мирної угоди та завершення війни в Україні.

Трамп заявив, що Україна не здатна виграти війну, в ЗСУ закінчуються солдати і Києву слід припинити вогонь. Також президент США хоче завершити війну і пригрозив скорочення поставок зброї для України.

Трамп зобов'язав Зеленського підписати мирну угоду з Росією, інакше США "вийдуть з процесів". Однак Зеленський у відповідь зазначив, що це дуже складно і нелегко, адже Путін не виконує підписані документи.

Опісля президент України достроково залишив Білий дім. Заплановане підписання угоди про контроль над рідкісноземельними ресурсами не відбулося.

Як повідомляють ЗМІ, США можуть припинити всю військову допомогу для України.

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