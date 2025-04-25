Зеленський: суперечка у Білому домі не допомогла ні Україні, ні США

"Нам потрібно було обговорити багато питань. У нас були різні зустрічі - продуктивні та, я б сказав, більш філософські - на різних етапах нашого життя, включно зі зустріччю з президентом Трампом. Тому я вважаю, що зустріч (суперечка - ред.) в Овальному кабінеті не допомогла ані Україні, ані Сполученим Штатам", - зазначив Зеленський.

Він додав, що на його думку, коли Україна та США проводять таку зустріч, то сторони мають "нести світло людям". Зокрема, показати той шлях, про який український лідер вже згадував - шлях до завершення війни.

Також Зеленський наголосив, що вірить, що між ним в Трампом будуть ще більш плідні зустрічі.

"Ми розраховуємо на стратегічне партнерство й завжди поважали народ Сполучених Штатів, їхній вибір і ту підтримку, що надходить від США. Саме тому я вірю, що в нас будуть більш плідні зустрічі з президентом Трампом. Але ви повинні розуміти Україну: ми захищаємося від агресії з боку Росії", - резюмував глава держави.