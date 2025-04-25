Зеленский: спор в Белом доме не помог ни Украине, ни США

"Нам нужно было обсудить много вопросов. У нас были разные встречи - продуктивные и, я бы сказал, более философские - на разных этапах нашей жизни, включая встречу с президентом Трампом. Поэтому я считаю, что встреча (спор - ред.) в Овальном кабинете не помогла ни Украине, ни Соединенным Штатам", - отметил Зеленский.

Он добавил, что по его мнению, когда Украина и США проводят такую встречу, то стороны должны "нести свет людям". В частности, показать тот путь, о котором украинский лидер уже упоминал - путь к завершению войны.

Также Зеленский отметил, что верит, что между ним в Трампом будут еще более плодотворные встречи.

"Мы рассчитываем на стратегическое партнерство и всегда уважали народ Соединенных Штатов, их выбор и ту поддержку, которая поступает от США. Именно поэтому я верю, что у нас будут более плодотворные встречи с президентом Трампом. Но вы должны понимать Украину: мы защищаемся от агрессии со стороны России", - резюмировал глава государства.