Зеленский: спор в Белом доме не помог ни Украине, ни США

Президент Владимир Зеленский заявил, что встреча в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом была нужна Украине. Однако спор, который произошел, не принес пользы ни одной из сторон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства основателю Daily Wire Бену Шапиро.
"Нам нужно было обсудить много вопросов. У нас были разные встречи - продуктивные и, я бы сказал, более философские - на разных этапах нашей жизни, включая встречу с президентом Трампом. Поэтому я считаю, что встреча (спор - ред.) в Овальном кабинете не помогла ни Украине, ни Соединенным Штатам", - отметил Зеленский.
Он добавил, что по его мнению, когда Украина и США проводят такую встречу, то стороны должны "нести свет людям". В частности, показать тот путь, о котором украинский лидер уже упоминал - путь к завершению войны.
Также Зеленский отметил, что верит, что между ним в Трампом будут еще более плодотворные встречи.
"Мы рассчитываем на стратегическое партнерство и всегда уважали народ Соединенных Штатов, их выбор и ту поддержку, которая поступает от США. Именно поэтому я верю, что у нас будут более плодотворные встречи с президентом Трампом. Но вы должны понимать Украину: мы защищаемся от агрессии со стороны России", - резюмировал глава государства.
Напомним, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом. В этот день они должны были подписать рамочное соглашение и полезных ископаемых между двумя странами.
Однако, в ходе ответов на вопросы журналистам, между лидерами возник скандал. В частности Трамп заявил, что Украина не сможет одержать победу в войне, отметив нехватку личного состава в ВСУ, после чего призвал Киев прекратить боевые действия. Зеленский реагируя на это, обвинил Россию в невыполнении предыдущих договоренностей, что вызвало раздражение Трампа. После этого глава Белого дома обвинил украинского лидера в "игре с Третьей мировой войной", и к перепалке также присоединился вице-президент США Джей Ди Вэнс.
После скандала в Овальном кабинете, европейские лидеры стали на сторону Украины и сделали публичные заявления. При этом ряд европейский чиновников пытались примирить стороны.
Вскоре Трамп выступая в Конгрессе США заявил, что получил важное письмо от Зеленского, в котором тот заявил, что Украина готова сесть за стол переговоров, чтобы достичь сделки по минералам и миру в стране. Хотя как после уточнила посол Украины в США, речь шла о посте Зеленского в соцсети Х.
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