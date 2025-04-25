Зеленський: суперечка у Білому домі не допомогла ні Україні, ні США
Президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом була потрібна Україні. Однак суперечка, яка сталася, не принесла користі жодній зі сторін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави засновнику Daily Wire Бену Шапіро.
"Нам потрібно було обговорити багато питань. У нас були різні зустрічі - продуктивні та, я б сказав, більш філософські - на різних етапах нашого життя, включно зі зустріччю з президентом Трампом. Тому я вважаю, що зустріч (суперечка - ред.) в Овальному кабінеті не допомогла ані Україні, ані Сполученим Штатам", - зазначив Зеленський.
Він додав, що на його думку, коли Україна та США проводять таку зустріч, то сторони мають "нести світло людям". Зокрема, показати той шлях, про який український лідер вже згадував - шлях до завершення війни.
Також Зеленський наголосив, що вірить, що між ним в Трампом будуть ще більш плідні зустрічі.
"Ми розраховуємо на стратегічне партнерство й завжди поважали народ Сполучених Штатів, їхній вибір і ту підтримку, що надходить від США. Саме тому я вірю, що в нас будуть більш плідні зустрічі з президентом Трампом. Але ви повинні розуміти Україну: ми захищаємося від агресії з боку Росії", - резюмував глава держави.
Суперечка в Овальному кабінеті між Трампом і Зеленським
Нагадаємо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, щоб зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. Цього дня вони мали підписати рамкову угоду і корисних копалин між двома країнами.
Однак, під час відповідей на запитання журналістам, між лідерами виник скандал. Зокрема Трамп заявив, що Україна не зможе здобути перемогу у війні, наголосивши на нестачі особового складу в ЗСУ, після чого закликав Київ припинити бойові дії. Зеленський реагуючи на це, звинуватив Росію в невиконанні попередніх домовленостей, що викликало роздратування Трампа. Після цього глава Білого дому звинуватив українського лідера в «грі з Третьою світовою війною», і до перепалки також долучився віцепрезидент США Джей Ді Венс.
Після скандалу в Овальному кабінеті, європейські лідери стали на бік України і зробили публічні заяви. При цьому низка європейських чиновників намагалися примирити сторони.
Незабаром Трамп, виступаючи в Конгресі США, заявив, що отримав важливий лист від Зеленського, в якому той заявив, що Україна готова сісти за стіл переговорів, щоб досягти угоди щодо мінералів і миру в країні. Хоча, як після уточнила посол України в США, йшлося про пост Зеленського в соцмережі Х.
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