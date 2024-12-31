Зеленський не сумнівається, що Трамп зможе принести мир і покласти край агресії Путіна

"Я не маю сумніву, що новий американський президент хоче й зможе принести мир та покласти край путінській агресії", - зазначив Зеленський.

Український президент зазначив, що Трамп розуміє, що перше - неможливе без другого.

"Бо це не вулична розбірка, де треба втихомирити дві сторони. Це повномасштабна агресія божевільної держави проти цивілізованої", - сказав він.

Також Зеленський вірить, що разом зі США "ми здатні на цю силу": змусити РФ до справедливого миру.

"Тобто не забути й не обнулити все, що скоїла Росія. Буча, Оленівка, Авдіївка, усі наші знищені міста й села. Ось чому дійсно справедливий мир не може настати за принципом "почнімо з чистого аркуша"", - пояснив український президент.

Зеленський додав, що зараз "рахунок не 0:0".

"На рахунку - тисячі, тисячі українців, життя яких украла Росія", - наголосив він.

Наміри Трампа добитися завершення війни РФ проти України

Нагадаємо, Дональд Трамп ще під час президентської передвиборчої кампанії у США заявляв про свій намір завершити війну Росії проти України. Зокрема, він стверджував, що зможе це зробити у перший день свого президентства.

Також повідомлялося, що у вересні Трамп обіцяв Зеленському, що хоче домогтися "справедливої угоди для всіх".

Нещодавно стало відомо, що Трамп провів переговори із Зеленським в столиці Франції Парижі. За даними західних ЗМІ, під час переговорів український президент пояснював майбутньому американському колезі необхідність гарантій безпеки для України.

У грудня американська преса писала, що команда Трампа обговорює з Білим домом і чиновниками України завершення війни.

Детальніше про те, що Трамп готує Україні та чи є шанси на закінчення війни у 2025 році, - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.