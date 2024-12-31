Зеленский не сомневается, что Трамп сможет принести мир и положить конец агрессии Путина

"Я не сомневаюсь, что новый американский президент хочет и сможет принести мир и положить конец путинской агрессии", - отметил Зеленский.

Украинский президент отметил, что Трамп понимает, что первое - невозможно без второго.

"Потому что это не уличная разборка, где надо утихомирить две стороны. Это полномасштабная агрессия сумасшедшего государства против цивилизованного", - сказал он.

Также Зеленский верит, что вместе с США "мы способны на эту силу": заставить РФ к справедливому миру.

"То есть не забыть и не обнулить все, что совершила Россия. Буча, Еленовка, Авдеевка, все наши уничтоженные города и села. Вот почему действительно справедливый мир не может наступить по принципу "начнем с чистого листа"", - пояснил украинский президент.

Зеленский добавил, что сейчас "счет не 0:0".

"На счету - тысячи, тысячи украинцев, жизни которых украла Россия", - подчеркнул он.

Намерения Трампа добиться завершения войны РФ против Украины

Напомним, Дональд Трамп еще во время президентской предвыборной кампании в США заявлял о своем намерении завершить войну России против Украины. В частности, он утверждал, что сможет это сделать в первый день своего президентства.

Также сообщалось, что в сентябре Трамп обещал Зеленскому, что хочет добиться "справедливой сделки для всех".

Недавно стало известно, что Трамп провел переговоры с Зеленским в столице Франции Париже. По данным западных СМИ, во время переговоров украинский президент объяснял будущему американскому коллеге необходимость гарантий безопасности для Украины.

В декабре американская пресса писала, что команда Трампа обсуждает с Белым домом и чиновниками Украины завершение войны.

Подробнее о том, что Трамп готовит Украине и есть ли шансы на окончание войны в 2025 году, - читайте в отдельном материале РБК-Украина.