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Зеленський сумнівається, що Трамп підтримає Путіна у разі перемоги у виборах

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський сумнівається, що Дональд Трамп підтримає російського диктатора Володимира Путіна в разі перемоги у виборах глави Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.

"Якщо Путін сподівається, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США у 2024 році принесе йому перемогу, то він помиляється. Трамп ніколи не підтримає Володимира Путіна. Сильні американці так не роблять", - заявив Зеленський. 

Водночас він додав, що він розраховує, що Джо Байден у разі свого переобрання дотримуватиметься колишнього курсу.

Заяви Трампа про війну в Україні

Екс-президент США вже відомий своїми скандальними висловлюваннями щодо війни Росії проти України. Зокрема, він висловлював свою підтримку російському диктатору Володимиру Путіну та виступав проти допомоги Україні.

Наприклад, Трамп заявляв, що дозволив би Росії забрати частину українських територій, щоб уникнути війни. Він також відмовився називати Путіна військовим злочинцем.

До того ж, нещодавно екс-президент США пообіцяв, що у разі перемоги на виборах змусить президента України Володимира Зеленського та Путіна укласти мирну угоду.

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Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінДональд Трамп