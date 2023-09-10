Зеленский сомневается, что Трамп поддержит Путина в случае победы в выборах

"Если Путин надеется, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году принесет ему победу, то он ошибается. Трамп никогда не поддержит Владимира Путина. Сильные американцы так не поступают", - заявил Зеленский.

При этом он добавил, что он рассчитывает, что Джо Байден в случае своего переизбрания будет придерживаться прежнего курса.

Заявления Трампа о войне в Украине

Экс-президент США уже известен своими скандальными высказываниями о войне России против Украины. В частности, он выражал свою поддержку российскому диктатору Владимиру Путину и выступал против помощи Украине.

Например, Трамп заявлял, что позволил бы России забрать часть украинских территорий во избежание войны. Он также отказался называть Путина военным преступником.

К тому же, недавно экс-президент США пообещал, что в случае победы на выборах заставит президента Украины Владимира Зеленского и Путина заключить мирное соглашение.

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