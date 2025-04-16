Зеленський створив військові адміністрації в Маріуполі та інших громадах Донеччини: список

На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановлено утворити:

Кальчицьку сільську військову адміністрацію Маріупольського району Донецької області;

Мангушську селищну військову адміністрацію Маріупольського району Донецької області;

Маріупольську міську військову адміністрацію Маріупольського району Донецької області;

Микільську селищну військову адміністрацію Маріупольського району Донецької області;

Старомлинівську сільську військову адміністрацію Волноваського району Донецької області;

Хлібодарівську сільську військову адміністрацію Волноваського району Донецької області.

Також постановлено утворити на базі військово-цивільних адміністрацій населених пунктів Донецької області такі військові адміністрації населених пунктів:

Волноваську міську військову адміністрацію Волноваського району Донецької області;

Мирненську селищну військову адміністрацію Волноваського району Донецької області;

Ольгинську селищну військову адміністрацію Волноваського району Донецької області;

Сартанську селищну військову адміністрацію Маріупольського району Донецької області.

"У зв'язку з утворенням військових адміністрацій населених пунктів, зазначених у частині першій цієї статті, повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів припиняються з дня початку здійснення відповідною військовою адміністрацією своїх повноважень", - сказано в указі.

Хто очолить адміністрації

Окрім цього на сайті ОП опубліковано низку розпоряджень про призначення очільників адміністрацій: