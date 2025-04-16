Зеленський створив військові адміністрації в Маріуполі та інших громадах Донеччини: список

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення десяти військових адміністрацій у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.
На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановлено утворити:
Також постановлено утворити на базі військово-цивільних адміністрацій населених пунктів Донецької області такі військові адміністрації населених пунктів:
"У зв'язку з утворенням військових адміністрацій населених пунктів, зазначених у частині першій цієї статті, повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів припиняються з дня початку здійснення відповідною військовою адміністрацією своїх повноважень", - сказано в указі.
Окрім цього на сайті ОП опубліковано низку розпоряджень про призначення очільників адміністрацій:
Нагадаємо, за даними Генштабу, на фронті від початку доби 16 квітня відбулося 70 бойових зіткнень. Російські окупанти найбільше атакували на Покровському напрямку.
За минулу добу втрати російської армії склали 1050 солдатів. Також вчора українські бійці знищили 9 танків, 13 бойових броньованих машин, 87 артилерійських систем, 146 дронів та іншу техніку ворога.
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