Зеленский создал военные администрации в Мариуполе и других громадах на Донбассе: список

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании десяти военных администраций в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.
Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановлено образовать:
Также постановлено образовать на базе военно-гражданских администраций населенных пунктов Донецкой области такие военные администрации населенных пунктов:
"В связи с образованием военных администраций населенных пунктов, указанных в части первой настоящей статьи, полномочия соответствующих военно-гражданских администраций населенных пунктов прекращаются со дня начала осуществления соответствующей военной администрацией своих полномочий", - сказано в указе.
Кроме этого на сайте ОП опубликован ряд распоряжений о назначении руководителей администраций:
Напомним, по данным Генштаба, на фронте с начала суток 16 апреля произошло 70 боевых столкновений. Российские оккупанты больше всего атаковали на Покровском направлении.
За минувшие сутки потери российской армии составили 1050 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 9 танков, 13 боевых бронированных машин, 87 артиллерийских систем, 146 дронов и другую технику врага.
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