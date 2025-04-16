Зеленский создал военные администрации в Мариуполе и других громадах на Донбассе: список

Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановлено образовать:

Кальчицкую сельскую военную администрацию Мариупольского района Донецкой области;

Мангушскую поселковую военную администрацию Мариупольского района Донецкой области;

Мариупольскую городскую военную администрацию Мариупольского района Донецкой области;

Никольскую поселковую военную администрацию Мариупольского района Донецкой области;

Старомлиновскую сельскую военную администрацию Волновахского района Донецкой области;

Хлебодаровскую сельскую военную администрацию Волновахского района Донецкой области.

Также постановлено образовать на базе военно-гражданских администраций населенных пунктов Донецкой области такие военные администрации населенных пунктов:

Волновахскую городскую военную администрацию Волновахского района Донецкой области;

Мирненскую поселковую военную администрацию Волновахского района Донецкой области;

Ольгинскую поселковую военную администрацию Волновахского района Донецкой области;

Сартанскую поселковую военную администрацию Мариупольского района Донецкой области.

"В связи с образованием военных администраций населенных пунктов, указанных в части первой настоящей статьи, полномочия соответствующих военно-гражданских администраций населенных пунктов прекращаются со дня начала осуществления соответствующей военной администрацией своих полномочий", - сказано в указе.

Кто возглавит администрации

Кроме этого на сайте ОП опубликован ряд распоряжений о назначении руководителей администраций: