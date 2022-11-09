Зеленский создал военные администрации в Херсонской области: список

В среду, 9 ноября, президент Украины Владимир Зеленский образовал четыре военные администрации в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Своим указом №760 глава государства образовал военные администрации в Херсонской области, а именно: Долматовскую сельскую военную администрацию Скадовского района;

Голопристанскую городскую военную администрацию Скадовского района;

Каховскую городскую военную администрацию Каховского района;

Крестовскую сельскую военную администрацию Каховского района. Генеральный штаб ВСУ и областная военная администрация Херсонской области должны осуществить мероприятия, связанные с образованием военных администраций.