Зеленський створив робочу групу щодо надання допомоги потерпаючим від продовольчої кризи країнам

Відповідний указ глава держави підписав 3 листопада.

Очолив робочу групу керівник Офісу президента Андрій Єрмак. До її складу увійшли представники ОП, Кабміну й окремих держустанов.

Окрім цього, туди будуть включені представники іноземних держав, міжнародних організацій та експерти, що сприятимуть виконанню визначених для групи завдань.

"Відповідно до указу, робоча група має напрацювати та внести пропозиції щодо надання української сільськогосподарської продукції країнам, які потерпають від гострої продовольчої кризи", - зазначили в Офісі президента.

Робоча група також повинна забезпечити моніторинг ефективності заходів із надання допомоги таким країнам.

Люди потерпають від продовольчої кризи

Через повномасштабне вторгнення РФ на територію України кількість людей у світі, які зазнають гострої нестачі продовольства, за даними ООН, цього року збільшиться на 47 млн - із 276 млн до 323 млн.

Саме війна, яку розв'язала Росія, спричинила серйозну глобальну продовольчу кризу, оскільки ціни на харчі зростають у всьому світі.

"Україна прагне покращити доступ до продовольства, особливо серед найбідніших і найуразливіших верств населення, забезпечуючи такі країни українським зерном", - додали в ОП.