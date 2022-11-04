RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский создал рабочую группу по оказанию помощи пострадавшим от продовольственного кризиса странам

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Владимир Зеленский принял решение создать рабочую группу по подготовке предложений по оказанию помощи странам, страдающим от острого продовольственного кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.

Соответствующий указ глава государства подписал 3 ноября.

Возглавил рабочую группу руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В ее состав вошли представители ОП, Кабмина и отдельных госучреждений.

Кроме того, туда будут включены представители иностранных государств, международных организаций и эксперты, которые будут способствовать выполнению определенных для группы задач.

"В соответствии с указом, рабочая группа должна наработать и внести предложения по предоставлению украинской сельскохозяйственной продукции странам, страдающим от острого продовольственного кризиса", - отметили в Офисе президента.

Рабочая группа также должна обеспечить мониторинг эффективности мер по оказанию помощи таким странам.

Люди страдают от продовольственного кризиса

Из-за полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины количество людей в мире, испытывающих острую нехватку продовольствия, по данным ООН, в этом году увеличится на 47 млн - с 276 млн до 323 млн.

Именно война, которую развязала Россия, повлекла за собой серьезный глобальный продовольственный кризис, поскольку цены на продовольствие растут во всем мире.

"Украина стремится улучшить доступ к продовольствию, особенно среди самых бедных и уязвимых слоев населения, обеспечивая такие страны украинским зерном", - добавили в ОП.

Напомним, 123 млн человек или 12% населения стран Африки к югу от Сахары сталкиваются с острой нехваткой продовольствия из-за войны и усиления беспорядков и засухи в некоторых частях континента.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против Украины